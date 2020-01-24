Çin, koronavirüs hastanesi inşa etmeye başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya etkilenenlerin sayısı ise 830'a yükselirken şehirde hastaları tedavi etmek amacıyla yeni bir hastane inşa ediliyor.

6 GÜNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

1000 yataklı hastanenin 29 Ocak Çarşamba gününe kadar bitirilmesi hedefleniyor.

VUHAN ŞEHRİ KARANTİNAYA ALINDI

Yetkililerin önlem olarak alınan tedbirleri yayımladığı bildiride Wuhan şehir sakinlerinin, belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekAnlarda maske takması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyarıyı dikkate almayanların ilgili kanunlara göre cezalandıracağı da uyarısı da bildiride yer aldı.