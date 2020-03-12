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Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Ulusal Sağlık Komisyonu'nda yer alan bilim adamı, virüsün haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 12:41..
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Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Koronavirüse karşı çareler arayan Çin'den, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başındaki isim Zhong Nanshan, tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

83 YAŞINDAKİ SARS KAHRAMANI

Solunum yolları konusunda uzman olan Zhong Nanshan, 17 yıl önce yine Çin’den 30 ülkeye yayılan ve 774 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü konusunda sesini ilk yükselten doktordu.

“Hiçbir şey kontrol altında değil.” diyen Çinli doktor, o dönemde SARS’ın kaynağının ve nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini söylemişti ve önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulamıştı.

Zhong, bu söyleşiden sonra Çin’in virüsle mücadelesinde kilit bir rol üstlenmişti, Ünlü doktor, bu olaydan sonra “kahraman” olarak anılmaya başladı.

Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir

Zhong Nanshan

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