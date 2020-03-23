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Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi

Çin merkezli Fly Dragon isimli şirket, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere uzaktan ilaçlama yapabilen robot üretti.

AA | 23.03.2020 - 08:56..
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla insan yaşamını yitirirken, bazı şirketler de geliştirdiği teknolojilerle bu salgına karşı savaş veriyor.

Bu şirketlerden biri olan Çin merkezli Fly Dragon şirketi, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere ilaçlama robotu üretti.

Fly Dragon Havacılık Teknolojileri Kurucu Ortağı Jason Wen; AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaçlama yapan insanlara verilebilecek zararın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak amacıyla bu robotu ürettiklerini belirtti.

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SAATTE 15 BİN METREKARE ALAN İLAÇLIYOR

Jason Wen, "Robotumuz, halka açık alanlarda ilaçlama yapmaya imkan sağlıyor ve tüm sıvı ilaçları püskürtebiliyor. 1 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilen robot, karantina alanlarına uzaktan etkili müdahale etme imkanı sağlıyor.

İnsanla yapılan ilaçlamalarda 5-10 litre arasında ilaç taşınabilirken, salgın karşıtı robot 50 litreye kadar ilacı taşıyabiliyor ve saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor.

Ayrıca, insanla yapılan ilaçlamalarda 1-2 metre mesafeden ilaçlama yapılırken, salgın karşıtı robot 10 metre uzaklıktan ilaçlama yapabiliyor. Saatte 3 km hızla hareket edebilen robot, insanla yapılan ilaçlamalara göre yaklaşık 3 kat etkili sonuç sağlıyor.

İlaçlardaki zararlı maddelerle teması önleyerek yaralanmaların ve olumsuz durumlarında önüne geçen robotumuzun, 80 santimetre genişliği ve 1 metre yüksekliği bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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Wen, 200 kilogram ağırlığa sahip olan robotun tam şarj kapasitesiyle aralıksız 1.5 saat ilaçlama yapabileceğini vurgulayarak, robotun fiyatı 5 bin 865 dolar olarak açıkladı. Ayrıca şirket, geliştirdiği robotu şu anda dünyanın her yerine göndermeye başladı.

Instagram: @eshteknoloji

Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi

Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi

Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi

Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdiÇin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdiÇin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdiÇin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi

Çin, koronavirüse karşı ilaçlama robotu geliştirdi

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