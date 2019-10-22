Çin metrosundaki basamaklar piyano tuşlarına dönüştü

Çin'in Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentinde bulunan metro durağının,sıra dışı bir tasarım uyguladı.

Basamaklarını piyano tuşlarına dönüştüren istasyon her gün binlerce yolcunun keyifli yolculuk yapmasını sağlıyor.

YOLCULAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Metro basamaklarında sensörlerle oluşturulan piyano tuşları, yolcular için merdiven çıkmayı eğlenceli hale getirdi. Merdivenleri inen ve çıkanların, basamaklara adım atmasıyla her bir merdivende çıkan melodiler yolcuları gülümsetti.

AMAÇ YÜRÜYEN MERDİVEN KULLANIMINI AZALTMAK

Piyano tuşları gibi siyah ve beyaz renge boyanan basamaklarda, yürüyen merdiven kullanımını en aza indirmek amaçlanıyor.

METRODA MELODİ SESLERİ YANKILANIYOR

Sensörle oluşturulan piyano tuşları, aşağı ve yukarı atılan her adım atıldığında sensörü harekete geçiriyor ve basamaklar aydınlanıp bir müzik notası çalıyor. Yolcular merdiven basamaklarını kullandıkça, metro istasyonunda piyano sesleri yankılanıyor.

Metro basamağından yükselen melodi sesleri