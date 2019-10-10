Çin, mobil uygulaması için Apple'a tepki gösterdi

Çin'de devam eden protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Apple'ın "HKmap.live" uygulaması sayesinde ise, polislerin güncel konumları, protestocular tarafından anlık olarak takip edilebiliyor.

Çin'in resmi yayın organı People's Daily gazetesi, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması "HKmap.live" sebebiyle Apple'ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yaptı.

'APPLE, PROTESTOCULARA DESTEK VERİYOR'

'Apple, Hong Kong'daki haydutlara rehberlik mi ediyor?' sorusunu soran gazete, Apple'ın söz konusu uygulama sayesinde protestocuların işini kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Protestocuların uygulama sayesinde, polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabildiği belirtiliyor.

Öte yandan Apple tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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