Çin ordusu, bilgisayarlardan Windows’u kaldırmayı planlıyor

Çin, dünyadaki bütün üreticiler için gittikçe büyüyen bir pazar haline geldi ve bu nedenle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, birçok şirketi şimdiden korkutmaya başladı. Özellikle Google'ın, Huawei'nin android lisansını iptal etmesiyle teknoloji şirketleri arasında ipler iyice gerilirken, bir karşı hamle de Çin ordusundan geldi.

Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp, kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

ÇİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANACAK

Kanada merkezli askeri dergi Kanwa Asian Defence’in aktardığına göre, Çin, ABD’nin bilgisayar ağlarına girme endişesi nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek, bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı hedefliyor.

Çin hükümeti, ‘gizlilik aracılığıyla güvenlik’ yaklaşımını benimseyerek başta ABD olmak üzere, Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeni geliştirilecek sistem, ‘İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu’ adıyla bir birim oluşturacak ve bu brim doğrudan Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi’ne bağlanacak.

Grubun, Çin’deki endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70’inde kullanılan ve Almanya’nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsü'nün (PLC) de Çin’in, ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.

ABD’de 2018 yılında, ağ güvenlik bölümünü Amerikan Ulusal Güvenlik Birimi’nden ayırarak, Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti. 90’lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içersinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.

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