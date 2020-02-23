Çin'de resmi rakamlara göre yaklaşık 3000 bin kişinin hayatını alan koronavirüs için hükümet tarafından bir takım önlemler alınsa da ölü sayısındaki artış bir türlü engellenemedi.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİNİ ARATMADILAR

Bu uygulamalardan biri de trafikte koronavirüslü birine denk gelirseniz ne yapacağınız oldu.

Çin polis bu kapsamda bir tabikat düzenledi. Düzenlenen tabikat da filme alındı.

Tatbikatta Çin'li polis durdurduğu koronavirüs şüpheli şahsın ilk olarak ateşini kontrol ediyor. Daha sonra koronavirüs şüphesi taşıdığı için polis tarafından sert müdahaleye maruz kalıyor.

Çin polisinden koronavirüsle mücadele tatbikatı İZLE