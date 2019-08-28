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Çin, robot trafik polislerini kullanmaya başladı

Çin'de kullanılmaya başlanan robot trafik polisleri, artık Çin yollarındaki sürücüleri denetleyip ceza kesebilecek.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 17:09..
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Robot ve yapay zeka teknolojileri denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde robot trafik polislerine görev vermeye başlayarak yapay zeka teknolojilerini bir üst seviyeye taşıdı.

Büyük Veri, Yapay Zeka, Bulut Bilişim ve Lazer Tabanlı Navigasyon sistemlerinin bir araya getirilmesiyle üretilen robot trafik polisleri, Hebei eyaletinde üç farklı amaç için görevlendirildi.

rbot

KURALLARA UYMAYANLARI YAKALIYOR

Devriye robotu olan birinci tip polis robotu, beyaz üniforma ve sarı şapkayla oldukça akıllı görünüyor. Taşıtlardaki sürücüleri belirleme yeteneğine sahip bu robot, kurallara uymayan sürücülerin anında fotoğrafını çekebiliyor.

İkinci tip robot polisler ise insanların temel sorularını cevaplandırıp onları gideceği yöne doğru yönlendiriyor. Üçüncü tip robotlar da herhangi bir kaza anında olay yerine geliyor ve kazayla ilgilenen gerçek polisleri belirleyip sürücüleri bilgilendiriyor.

robot polis

YENİ YETENEKLER EKLENECEK

Bu robotlar, insanların aksine gün içerisinde hiç mola vermiyor ve 24 saat kesintisiz çalışabiliyorlar. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre ileride robot polislere daha fazla işlev ve yetenek eklenerek trafikte daha etkin bir biçimde rol almaları sağlanacak.

Robot polisler her ne kadar birçok görevi yerine getirseler de şu an için gerçek polislerin yerini alacak kadar yetenekli değiller. Şimdilik sadece gerçek polislerin yükünü hafifletmek için çalışan robotlar, teknolojinin gelecekte daha da ilerlemesiyle tamamen polislerin yerini alabilir.

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