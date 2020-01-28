“Çın Sabahta” bu yılın izlenecek oyunlar listesine girdi

Nezihe Meriç’in yazdığı ve İBB Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği oyun, izleyicinin reaksiyonuna göre tiyatroseverlerin bu yıl izleme listesinde ilk sırada yer alacağının sinyallerini veriyor.

Mutluluğu yakalayamamış farklı yaş ve konumdaki iki kadının umut dolu öyküsü “Çın Sabahta” izleyiciye soluksuz izleyebilecekleri bir hikaye sunuyor.

GÜNEŞİ VE FERİHA’NIN UMUDA GÖTÜREN YAKINLAŞMASI

Oyunda zengin bir ailede yetişen ama bu nedenle seçimlerini yaşamaya izin verilmeyen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınıyor. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine o gün taşınan Feriha giriyor. Ömrü boyunca hayalini kurduğu “damı akmayan eve” taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin önünde bir umut kapısı açıyor.

İKİ OYUNCU VE TEK PERDE

Oyunda Hülya Karakaş ve Ayşe Günyüz Demirci rol alıyor. Tek perdeden oluşan oyunda rol alan iki oyuncudan birisi olan Hülya Karakaş, aynı zamanda oyunun yönetmeni de.

HER EVE BİR FERİHA LAZIM

Hülya Karakaş Feriha rolünde, tüm oyun boyunca izleyiciye aslında çok iyi tanıdıkları, çevrelerinde gördükleri ama belki de yakın iletişim kurmadıkları için tam anlamı ile tanıyamadıkları bir karakteri yansıtıyor. Yaşına ve yaşadıklarına rağmen oldukça keyifli, enerji dolu, her soruna bir çözümü olan bir kadın olarak karşımıza çıkan karakter, aslında tüm bunlara rağmen mutluluğu ıskalamış biri.

OYUNUN YAZARI NEZİHE MERİÇ VEFATININ 10. YILINDA ANILDI

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen de oyunun yazarı Nezihe Meriç’in vefatının 10. yıl dönümünde bir oyunla anılmasının anlamlı olduğuna değindi.

İZLENEBİLECEK TARİH VE SAHNELER

Oyun, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 12-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde izleyici ile buluşuyor.