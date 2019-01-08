Çin, şehir şehir elektrikli taksiye geçiyor

TAMAMEN ELEKTRİKLİ TAKSİ DÖNEMİ BAŞLADI

Çin'in güneyindeki Şıncın şehrinde, yeni yıl itibarıyla kentte faaliyet gösteren taksilerin tamamına yakınının elektrikli araçlardan oluştuğu bildirildi.

Şıncın Belediyesi Ulaştırma Komitesi, 2019 itibarıyla kentte faaliyet gösteren 21 bin 689 ticari taksi içinde elektrikli binek otomobillerin oranının yüzde 99'a ulaştığını duyurdu.

NEREDEYSE İSTANBUL KADAR

Ülkenin önemli teknoloji ve ticaret merkezlerinden olan 12.5 milyon nüfuslu kent, kuzeydeki 4.3 milyon nüfuslu Taiyuan kentinin ardından, bu hedefe ulaşan ikinci Çin metropolü oldu. Neredeyse Türk metropolü İstanbul kadar büyük olan şehirde alınan bu karar, İstanbul için de umut oldu.

ÇİN HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Sayıları 20 bini aşan elektrikli taksilerin, karbon emisyon miktarını yılda 850 bin ton azaltmasının beklendiği kaydedildi.

Çin'de hava kirliliğini önlemek ve alternatif enerji çalışmaları kapsamında toplu taşımada elektrikli taşıtların teşvik edildiği 13 pilot kentten biri olan Şıncın, 2017'den itibaren, şehir içi hatlarda çalışan tüm otobüsleri elektrikli hale getirmişti.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

İNSAN NÜFUSU 1.386 MİLYAR, ARAÇ SAYISI 322 MİLYON

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede, motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor. İnsan nüfusunun çok fazla olması nedeniyle hava ve gürültü kirliliğinin tavan yaptığı ülkede, önlem amacıyla birçok yasa devreye giriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 5 sene içerisinde, bütün şehirlerinde, tamamen elektrikli taksilere geçmek istediği öğrenildi.