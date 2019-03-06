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Çin, Tesla Model 3'lerin ülkeye girmesine izin vermedi

Çinli gümrük yetkilileri, Tesla Model 3 elektrikli araçlarını ülkeye sokmadı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 10:05..
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Çin'den sipariş edilen 1.600 adet Tesla Model 3, bazı kurallara uymadığı için ülkeye alınmadı. Çinli yetkililer, araçlarda bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini ve bu araçların ülkeye girmesinin şu an için mümkün olmadığını belirtti.

Şangay gümrük yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tesla Model 3 otomobillerinin, Çin pazarına uygun ürün etiketlerine sahip olmadığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, otomobillerin fren hidrolik tanklarında Çince etiketler olmadığını ve bazı araçların belirtilen motor kapasitesi ile gerçek motor kapasitesinin farklı olduğunu belirttiler.

tesla model 3

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki satışlarını artırmayı hedefleyen Tesla, Çinli müşterileri için Model 3 satışlarına bu ay içinde başlayacak. Ancak gümrük yetkililerinden gelen bu haber, şirketin satışları biraz daha ertelemesine neden olacak.

Çinli yetkililer, şu anda trafikteki Tesla Model 3 otomobillerini de inceleme altına aldı. Aynı sorunların  tespit edilmesi halinde, Çinli yetkililer  bu araçları da trafikten men edecek.

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