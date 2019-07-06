Çin, uçaktan daha hızlı yeni bir tren inşa ediyor

Şu anda dünyanın en hızlı trenine sahip olan Çin, rekorları altüst edecek yeni bir tren üzerinde çalışıyor. Bu tren, saatte 600 kilometrelik bir hıza ulaşarak uçak yolculuğuna yeni bir alternatif olacak.

Trenlerin, oldukça güçlü elektromıknatıslar sayesinde raylardan hız almasını sağlayan Magnev teknolojisini kullanacak yeni süper hızlı tren, inşa edildikten sonra oldukça kapsamlı testlerden geçecek ve daha sonra yolcu taşımaya başlayacak.





HIZLI TREN REKORU ÇİN’DE

Çin zaten dünyanın en hızlı ticari maglev trenine sahip. Saatte 431 kilometrelik hıza ulaşan ‘Shanghai Maglev’ isimli tren, Shanghai'da bulunan Pudong havaalanı ve şehir merkezi arasında 30 kilometrelik mesafede yolcu taşımacılığı yapıyor.

Aynı zamanda 2017 yılında başlayan Fuxing hızlı tren seferleri, 1300 kilometre uzunluğunda olan Pekin-Şangay arasını, yolcuların 4 buçuk saatte katetmelerini sağlıyor.

Yeni yapılacak ve uçaktan daha hızlı olacak maglev treni bittikten sonra Çin yeni bir rekora daha ev sahipliği yapacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.