Çin, Üçüncü Köprü'nün ortağı oluyor

Çin merkezli 6 otoyol şirketinin ortaklığıyla, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisselerini satın alınacağı duyuruldu.

4 MİLYAR 100 MİLYON LİRA SERMAYE

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar (4 milyar 100 milyon lira) sermaye verecek.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN YÜZDE 51'İ

Ortaklığın ayrıca Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun 51'ini Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisselerinin de yüzde 51’ini satın alacağı açıklandı.

'STRATEJİK KONUMLANMA'

Açıklamaya göre Jiangsu Express, Sichuan Expresswa ve Anhui Expressway yönetim kurulu başkanları, söz konusu anlaşmayı kendi şirketleri için “önemli bir iş fırsatı” olarak değerlendirirken, anlaşmanın konsorsiyum üyelerine “kaynak tahsisi ve stratejik konumlanma” kapsamında faydalar sağlayacağına dikkat çekildi.