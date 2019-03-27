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Çin, ülkenin en iyi polis köpeğini klonladı

Ülkedeki en iyi polis köpeğini klonlayan Çinliler, daha fazla sayıda aynı köpekten üretmek istiyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 12:08..
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Çin'in Yunnan Eyaleti'ndeki bilim insanları, “Polis köpeklerinin Sherlock Holmes'u olarak adlandırılan, alanında uzman yetenekli bir polis köpeğini klonlamayı başardı.

Pekin merkezli Sinogene Biyoteknoloji Şirketi ve Yunnan Ziraat Üniversitesi bu hafta, polis av köpeğinin başarılı bir şekilde klonlandığını açıkladı.

Kunxun isimli köpeğin klonlanması, ileride av köpeklerinin sayısını arttırmaya yönelik ilk adım olarak görülüyor. Şu anda 3 aylık olan klon köpek, çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra 10 aylık olduğunda resmi olarak polis köpeği unvanını alacak.

köpek

2005 YILINDA GÜNEY KORE DE KLONLAMIŞTI

Dünyanın ilk klonlanmış köpeği, 2005 yılında Güney Kore'deki bilim insanları tarafından yapıldı.

Çin'deki bilim insanları şimdi bu klonlama işlemini diğer başarılı köpeklere uygulamak ve alanında uzman av köpeği sayısını artırmak için çalışmalar yapıyor.

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