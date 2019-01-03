taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4674
Euro
6.2302
Altın
1292.16
Borsa
88865.01
Gram Altın
227.953

Çin uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaptı

Çin Merkezi Televizyonu, geçen ay uzaya gönderilen Çang'ı-4 insansız uzay keşif aracının Ay'ın Dünya'dan görünmeyen karanlık yüzüne yerel saatle 10.26'da başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Uzaya dair yakınımızdaki bilinmezlerden olan Ay'ın karanlık yüzü, Çin'in uzaya gönderdiği araç tarafından çözülüyor. Ay'ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4, derin uzay gözlemi ve Ay'ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak.

Ay'ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4, derin uzay gözlemi ve Ay'ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak.

Çin uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaptı

UZAY ARAŞTIRMALARINDA DÖNÜM

Ay, radyo sinyallerinin karanlık tarafa erişimini engellediği için o bölgeyle dünya arasında doğrudan iletişim kurulamıyor. Bu nedenle uzay keşif aracının başarılı inişi, derin uzay araştırmaları için dönüm noktası olarak görülüyor.

Çin uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaptı

Çin, geçen kasım ayında da Ay'ın karanlık tarafını görüntülemiş, yer şekillerinin fotoğraflarını dünyaya aktarmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

42
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

46
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

118
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

14
Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

Hayatta kalabilmek için yılana sarıldılar

13
ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

ABD'de Kongre üyeleri yemin edecek

30
Çimentocular geri adım attı

Çimentocular geri adım attı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir