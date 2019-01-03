Çin uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaptı

Uzaya dair yakınımızdaki bilinmezlerden olan Ay'ın karanlık yüzü, Çin'in uzaya gönderdiği araç tarafından çözülüyor. Ay'ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4, derin uzay gözlemi ve Ay'ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak.

Ay'ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang'ı-4, derin uzay gözlemi ve Ay'ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak.





UZAY ARAŞTIRMALARINDA DÖNÜM

Ay, radyo sinyallerinin karanlık tarafa erişimini engellediği için o bölgeyle dünya arasında doğrudan iletişim kurulamıyor. Bu nedenle uzay keşif aracının başarılı inişi, derin uzay araştırmaları için dönüm noktası olarak görülüyor.

Çin, geçen kasım ayında da Ay'ın karanlık tarafını görüntülemiş, yer şekillerinin fotoğraflarını dünyaya aktarmıştı.