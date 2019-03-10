Çin uzaya yeni bir uydu daha gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak.

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Bakan Varank iki köyü barıştırdı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki köyü barıştıran Bakan Varank, kente kazandırılacak hizmetler için geldiği sırada böyle bir olaya vesile olmasının mutluluğunu yaşadı.