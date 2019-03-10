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Çin uzaya yeni bir uydu daha gönderdi

Ocak ayında Ay'ın karanlık yüzüne insansız keşif aracını indiren ilk ülke olan Çin, ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu uzaya fırlattı.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 10:52..
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Çin, ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu uzaya fırlattı.Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen ChinaSat-6C iletişim uydusu ülkenin Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.

İLETİŞİM HİZLETLERİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Long March (Uzun Yürüyüş) - 3B roketiyle uzaya fırlatılan uydu, televizyon ve radyolara yüksek kalitede iletişim hizmetleri sağlayacak.

Çin uzaya yeni bir uydu daha gönderdi

Yer senkron yörüngede görev yapacak uydu, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik'teki adaları kapsayacak.

Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati üzerine çeken Çin, Ay'ın dünyadan görülemeyen bölümüne insansız keşif aracını indiren ilk ülke olmuştu. Çin, Mars'a ilk keşif aracını gelecek yıl, Jüpiter'e ise 2029'da keşif misyonu yollamayı hedefliyor.

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