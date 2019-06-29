Çin ve ABD arasındaki ticaret yeniden başlıyor

Özellikel dünya üretim piyasasını önemli ölçüde etkileyen Çin ve ABD arasındaki ekonomik rekabet, neredeyse ekonomik bir savaşa dönüşmüştü. Öyle ki iki ülkenin birbirinden mal alım ve satımlarında önemli vergilendirmelerin gelmesi, maliyetlerin yükselmesine yol açmış, küresel boyutta ekonomik sarsılmalara neden olmuştu.

Ekonomik gerilimin ardından ilk kez G20'de bir araya gelen iki ülke liderleri, ticari görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLATILACAK

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan haberde, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Trump ve Şi'nin bir araya geldiği ve iki liderin 1 saatten fazla süren görüşme yaptığı kaydedildi. Trump ve Şi'nin, ABD ve Çin'i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen haberde, ayrıca iki liderin ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştığı vurgulandı.

YENİ EK TARİFE YOK

ABD'nin, Çin'e yönelik yeni ek tarifeler uygulamayacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular üzerinde çalışacağı ifade edildi. G-20 Zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşen Trump, 2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti "hayatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak tanımlamıştı.

Çin'e yönelik ABD, geçtiğmiz haftalarda yeni ekonomik tedbirler uygulayarak vergilendirme ve maliyet artırıcı silahlarını devreye sokmaya hazırlanıyordu.