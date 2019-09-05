Çin ve ABD'den ticaret savaşlarına ara verelim çağrısı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaşma sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde 112 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe yüzde 15 vergi konulması kararı alarak iki ülke arasındaki ticaret savaşlarını iyice kızıştırmış, Pekin yönetimi uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtıklarını duyurmuştu.

ÇİN: BU ŞAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Konuyla ilgili olarak Çin tarafının başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonda görüştüğü, 13'üncü Çin-ABD Ticaret ve Ekonomik Yüksek Düzeyli Müzakereleri'nin Washington'da yapılması için anlaşarak daha önceki yakın iletişimi sürdürecekleri açıklandı.

Açıklamada, her iki tarafın da gelecek ay yapılacak müzakerede önemli ilerlemeler kaydedilmesi için hazırlıkların tamamlanması, müzakere için iyi şartların oluşturulması adına pratik eylemlere geçilmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini düşündüğü kaydedildi.

TRUMP: GEÇİCİ SÜRELİĞİNE ARA VERELİM

Donald Trump ise yaptığı açıklamada iki ülkenin bu karşılıklı sataşmalarını geçici bir süreliğine bırakması gerektiğini yoksa büyük zarara uğrayacaklarını belirtti.