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Çin ve İtalya'da korona nedeniyle hava kirliliği azaldı

İnsanların, salgın sebebiyle evlere kapanmasıyla beraber Çin ve İtalya'daki hava kirliliğinde azalma yaşandı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 15:33..
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Avrupa Uzay Ajansı, koronavirüsün vurduğu İtalya'ya dair uydu görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede hava kirliliğinin ciddi derecede azaldığını gösteriyor.

İTALYA'DA HAVA KİRLİLİĞİNDE DÜŞÜŞ

Copernicus Sentinel-5P uydusundan elde edilen veriler, ülkenin kuzeyindeki hava kirliliğinde önemli ölçüde azalma olduğunu ortaya koydu.

İtalyanlar sokağa çıkmayınca hava kirliliği azaldı VİDEO

Çin ve İtalya'da korona nedeniyle hava kirliliği azaldı

DAHA AZ TRAFİK

Sentinel-5P misyon yöneticisi Claus Zehner, "İtalya'nın kuzeyinde Po Ovası üzerindeki azot dioksit emisyonlarında yaşanan düşüş gayet belirgin. Daha az trafik ve daha az sanayi faaliyetleri, emisyonlardaki azalma ile örtüşüyor." diye konuştu.

Söz konusu animasyon, 1 Ocak - 11 Mart arasındaki dönemi kapsıyor.

ÇİN'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Bu arada, Çin'de de benzer veriler elde edildi.

İnsanların eve kapanmasıyla beraber Çin’deki hava kirliliğinde yaşanan azalma uydu görüntülerine yansıdı.

Çin'de insanlar eve kapanınca hava kirliliği azaldı VİDEO

Çin ve İtalya'da korona nedeniyle hava kirliliği azaldı

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