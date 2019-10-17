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Çin yabancı şirketlere yönelik sınırlandırmaları kaldırdı

Çin'de hükümet; yabancı şirketlere yönelik tüm sınırlandırmaları, bankalar, güvenlik şirketleri ve fon yönetimi gibi yabancı şirketler için kaldırdığını duyurdu.

DHA | 17.10.2019 - 09:17..
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Çin hükümeti, yabancı şirketlere yönelik önemli bir adım etti. Hükümet, sınırlandırmaları kaldırdı.

Bu çalışmayla birlikte 2019’da, 2 trilyon yuan üzerinde vergi ve ücret kesintisi beklediğini belirtti.

YATIRIMLARIN ARTMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Çin hükümeti, yabancıların ülkelerine yatırımını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederken, Çin Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, vadeli işlemler, hisse senedi ve yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren finans şirketlerinde yabancı sahipliğine uygulanan sınırları 2020 yılında kaldıracağını açıkladı.

1 OCAK'TA KALDIRILACAK

Kurul'dan yapılan açıklamaya göre yabancı sahipliği sınırları, vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Ocak'ta kaldırılacak. Söz konusu sınırlar hisse senedi piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için 1 Nisan'da, yatırım fonları piyasalarında faaliyet gösteren şirketler için de 1 Aralık'ta kaldırılacak.

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