Çin, yapay zeka araştırmalarında ABD'yle burun buruna

Çin'de üretilen yapay zeka konulu bilimsel araştırmaların, en fazla atıf alan makalelerin sayısı bakımından ABD'yi gelecek yıllarda geçeceği tahmin ediliyor.

YAPAY ZEKA BU SENE ABD İLE YARIŞACAK

1982-2018 yıllarını kapsayan verilere ve mevcut artış eğilimlerine bağlı olarak yapılan ileri dönük tahminlere göre, Çin'in yapay zeka alanında dünyada en fazla atıf alan yüzde 50'lik dilimdeki makale sayısının bu yıl içinde ABD'yi yakalaması bekleniyor.

2025'TE MAKALE SAYISI ABD'Yİ GEÇECEK

Çin'in en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilim içindeki makale sayısının gelecek yıl, yüzde 1'lik dilim içindeki makale sayısının ise 2025 itibarıyla ABD'de üretilmiş makalelerin sayısını aşacağı öngörülüyor.

ABD VERİLEDİ GERİLEDİ

ABD'nin en fazla atıf alan yüzde 10'luk dilimdeki makale oranı 1982 yılında yüzde 47 iken, 2018 sonunda yüzde 29'a geriledi. Öte yandan Çin'in yüzde 10'luk dilimdeki payı 1982 yılında yüzde 1'den azken, 2018 sonunda yüzde 26,5'e kadar çıktı.

ÇİN DÜNYA LİDERİ OLMA YOLUNDA

Çin yönetimi 2017'de, 2030 yılında yapay zeka alanında dünya lideri olmak hedefine yönelik planlarını kamuoyuna duyurmuştu. Ülkenin yapay zeka alanındaki bilimsel araştırmalarının saysının özellikle 2000'li yılların başından itibaren hızlı bir artış gösterdiği gözleniyor.