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Çin, yapay zeka özellikli 500 megapiksel kamera geliştirdi

Çin, stadyumlarda gözetim amaçlı kullanılmak üzere 500 megapiksellik yapay zeka destekli bulut kamerası yaptı.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 12:05..
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Dünyanın en verimli yüz tanıma teknolojilerine ev sahipliği yapan Çin, binlerce kişinin yer aldığı stadyumda insan yüzlerini, son derece ayrıntılı olarak yakalayabilen yeni bir kamera geliştirdi. 500 megapisellik yapay zeka destekli ve bulut tabanlı bu yeni kamera, ayrıca insan yüzlerini analiz edip verilerini toplayabiliyor.

Çin Haber Servisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, 500 megapiksel çözünürlüklü bulut kamera, oldukça ayrıntılı görüntüler yakalayabiliyor. Kamera; bulut bilgisayar teknolojisi, yapay zeka, gerçek zamanlı izleme ve hızlıca insan yüzlerini yakalamak için yüz tanıma sistemi ile birlikte çalışıyor.

çin

Kamerayı geliştiren ekip, aynı zamanda kameranın ultra yüksek çözünürlüklü videolar da kaydedebilmesi için iki farklı çip daha geliştirdi. 500 megapiksel kamera tarafından çekilen videolar ve fotoğraflar, hızlıca bir bulut servisine yükleniyor ve dünyanın her yerinden, bu verilere erişilebiliyor.

ÇİNLİ UZMANLAR GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYOR

Bazı Çinli uzmanlar, yeni kamera teknolojisinin; askeri, savunma ve ulusal güvenlik gibi alanlarda kullanılabilecek olması nedeniyle olumlu görüş belirtirken, bazı uzmanlar ise gizlilik kaygıları nedeniyle yeni buluşu oldukça eleştirdi.

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Çin, yapay zeka özellikli 500 megapiksel kamera geliştirdi

Çin, yapay zeka özellikli 500 megapiksel kamera geliştirdi

Çin, yapay zeka özellikli 500 megapiksel kamera geliştirdi

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