Çin yeni petrol sahası buldu

Çin'in en büyük petrol ve gaz üreticisi China National Petroleum Corporation’ın (CNPC) yan kolu olan PetroChina’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Kansu eyaletinde yer alan Ordos havzasında keşfedilen petrol sahasındaki rezervlerin 1 milyar tonu aştığı belirtildi.

TOPLAM REZERV 1 MİLYAR TON

Açıklamada, “Sahadaki kesin petrol rezervi 358 milyon ton olup, tahmini rezervlerin ise 693 milyon ton olduğu değerlendiriliyor. Bu, toplam rezervi 1 milyar ton olan büyük bir petrol yatağının bulunduğu anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 100 SAHASINDAN BİRİ

Bulunan yeni petrol yatağının, dünyanın en büyük 100 sahanın arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu buluşun rekor olmadığı da bir gerçek.

Örneğin Suudi Arabistan’ın en büyük petrol sahalarından biri olan Gavar’da 12 milyar tonluk petrol rezervi bulunuyor, Rusya’nın en büyüğü ve dünyanın 6. büyüğü olan Samotlor sahasındaki petrol rezervleri ise 7 milyar ton olarak hesaplanıyor.