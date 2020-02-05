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Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin yönetimi, 400'den fazla insanın ölümüne yol açan ve ilk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs ile mücadele konusunda yetersiz kaldıklarını itiraf etti.

AA | 05.02.2020 - 06:51..
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Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in başkanı olduğu Politbüro Daimi Komitesi, ülkede acil durum yönetiminde iyileştirilmeler yapılacağını açıkladı.

Politbüro Daimi Komitesi, yaban hayvanlarının satıldığı pazarların sıkı şekilde denetim altına alınmasını kararlaştırdı.

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

VİRÜSÜN KAYNAĞI HAYVAN PAZARI

"2019-nCoV" olarak adlandırılan yeni tip virüsün kökeninin, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'da Huanan deniz ürünleri pazarındaki "yasa dışı vahşi hayvan ticareti"ne uzandığı sanılıyor.

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

20 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

Çin hükümeti, "acilen" ameliyat maskesi, koruyucu kıyafet ve gözlük gibi tıbbi ekipmana ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ülkede 20 binden fazla kişide virüs görüldüğü belirtiliyor.

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

HÜKÜMET, SALGINI GİZLEMEKLE SUÇLANIYOR

Çin hükümetinin salgının başında aldığı önlemler eleştiri konusu olmuştu.

Yetkililer, salgının başında, yeni tip koronavirüsün tehlike seviyesini, hatta bazı vakalarda hastalığı gizli tutmaya çalışmakla suçlanıyor.

SALGIN KONUSUNDA UYARAN DOKTORA "İFTİRACI" DEDİLER

Salgının başında Vuhan kentinde geçen yıl meslektaşlarını uyarmaya çalışan bir doktor polis tarafından, "yalan iddialar ortaya atmakla" suçlanmıştı.

Vuhan kentinin bulunduğu Hubei eyaletine seyahat kısıtlamaları ancak Ocak ayında getirilmişti.

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

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