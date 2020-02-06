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Cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

Bursa'daki adliyede meydana gelen ve polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesiyle sona eren olayın ardından maktulün yakınlarından 4'ü gözaltına alındı.

AA | 06.02.2020 - 16:20..
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Sinan Özkan ile Ömer Dokuz, 12 Temmuz 2019'da Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada karşılaşmış, daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Bu sırada Dokuz tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülen Özkan yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince cinayetten bir gün sonra yakalanmıştı. Olayda kullanılan silah da bir evin kümesinde bulunmuştu. Tutuklanan Özkan hakkında "kasten adam öldürme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı İZLE

DAVANIN DURUŞMASINDA OLAY ÇIKTI

O cinayetin bugün Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması vardı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Dokuz (38), maktul Sinan Özkan'ın akrabaları ile tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Duruşma salonunda, savunmasını yapan Dokuz ile öldürülen Özkan'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

POLİS BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI

Olay büyüyünce, polis ekipleri izleyicileri salon dışına almak istedi. Maktulün akrabaları polis ekiplerine güçlük çıkarınca, ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. İkazlara rağmen direnen grup, biber gazı kullanılarak bina dışına çıkarıldı.

Cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda, Özkan'ın yakınlarından 4 kişi gözaltına alındı. Duruşma ise tanıkların dinlenilmesinin ardından eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.

Cinayet davasının tarafları arasında arbede yaşandı

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