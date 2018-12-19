Cinayet zanlısı 24 saatte yakalandı

Ankara'da Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, güvercin beslenen barakada ve çevrede inceleme yaptı. Delil niteliğinde bazı bulgulara el konuldu.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi aynı gece gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri, iki kişinin ifadeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar sonucunda cinayeti İlhami A.'nin işlediğini saptadı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ekipler, cinayetten 24 saat geçmeden şüpheli İlhami A.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişinin serbest bırakılırken, zanlı İlhami A. ise tutuklandı. İlhami A.'nın güvercin beslenen barakanın sahibi olduğu öğrenildi.



