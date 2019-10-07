Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A’yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A’yı da yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinde Yenimahalle Mahallesi’nde 7 aydır saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.

Cinayet zanlısı 7 aydır saklandığı evde yakalandı VİDEO



JANDARMA KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.









