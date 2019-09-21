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Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış

Adana'da 1,5 yıl önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişi, firari bir cinayet zanlısı adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı.

AA | 21.09.2019 - 17:01..
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da uygulama yapan trafik ekipleri, kontrol için bir minibüsü durdurdu.

SAHTE EHLİYET OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerine Mesut Sade adına düzenlenmiş ehliyet veren sürücüden şüphelenen ekipler, detaylı sorgulamada sürücü belgesinin sahte olduğunu belirledi. Mesut Sade'nin de Kocaeli'de cinayet zanlısı olarak arandığını tespit eden ekipler, uygulama bölgesine Cinayet Büro Amirliği ekiplerini de çağırdı.

Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış

2 BİN 18 LİRA CEZA KESİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Gerçek adı Halil İbrahim G. (27) olduğu belirlenen şüphelinin, yaklaşık 1,5 yıl önce "alkollü araç kullanmaktan" ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince 2 bin 18 lira ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış

"HABERİM YOKTU"

Şüpheli Halil İbrahim G., polis merkezine götürüldüğü sırada, tanımadığı bir aracı vasıtasıyla 1.500 liraya sahte ehliyet aldığını belirterek, "Bu ehliyette böyle bir şey olduğundan haberim yoktu, başımıza böyle bir iş geldi." diye konuştu.

Cinayet zanlısı adına sahte ehliyet almış

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