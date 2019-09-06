1 ABD'den Türkiye hakkında seyahat uyarısı Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van, ABD tarafından halkına, gidilmesi gereken iller olduğu belirtildi.

2 Cinayet zanlısı koca Niğde’de Boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara’dan Niğde’ye getirildi.

3 Muş’ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor.

4 Elbistan Devlet Hastanesi'nde taciz iddiası Ameliyat olan bir hastayı taciz ettiği iddia edilen anestezi teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldı.

5 İzmir’de 18 kaçak göçmen yakalandı Yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerine yakayı ele verdi.

6 Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü Brexit'ten çıkıp ABD ve İsrail ile ekonomik anlaşmalar imzalamak isteyen Boris, AB'den çıkamadığı için Netanyahu ve Pençe'ye dert yandı.