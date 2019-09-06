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Cinayet zanlısı koca Niğde’de

Boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, yakalandığı Ankara’dan Niğde’ye getirildi.

İHA | 06.09.2019 - 06:43..
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Niğde’de boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç’yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam saatlerinde, Ankara’da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.Ç’nin Ankara’daki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekiple Niğde’ye getirildi.

NE OLMUŞTU

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül’de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.
Cinayet zanlısı koca Niğde’de

Cinayet zanlısı koca Niğde’de

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