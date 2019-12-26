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Cinayete kaza süsü veren şüpheliler yakalandı

Şanlıurfa’da, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Doğan’ın, cinayete kurban gittiği belirlendi.

DHA | 26.12.2019 - 16:31..
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Şanlıurfa’da geçtiğimiz hafta, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Hüseyin Doğan'a çarptı.

Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Doğan’ın ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayın kaza olmadığını ortaya çıkardı.

Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı -2

SOPALARLA DARBEDİP OTOMOBİLLE KOVALADILAR

Güvenlik kamerasında R.K. (24) ve H.K.'nin (28) henüz nedeni öğrenilmeyen bir sebepten dolayı Hüseyin Doğan'ı taş ve sopalarla kovalayıp darbettikleri, saldırganların elinden güçlükle kurtulan Doğan kaçmaya çalıştığı sırada bu kez Y.K.'nin (26), otomobille peşinden gittiği belirlendi.

Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı -3

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayete kaza izlenimi verildiğini saptayan polis, kimliği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı -1

Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı -5

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