taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1422
Euro
6.8747
Altın
1281.54
Borsa
91498.62
Gram Altın
253.077

Cinayeti görünce kalp krizi geçiren şahıs öldü

Kastamonu'da, 4 gün önce liseli gencin durakta yolcu bekleyen minibüs şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü ana tanık olunca kalp krizi geçiren şahıs, hayatını kaybetti.

DHA | 07.05.2019 - 16:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy (50), durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan H.C.K ise yakalanarak, tutuklandı.

Cinayeti görünce kalp krizi geçiren şahıs öldü

CİNAYETE TANIK OLDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan 53 yaşındaki Recep Kuşcu da olay anında kalp krizi geçirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kuşçu, hayatını kaybetti.

Recep Kuşçu’nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

1240
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

537
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1789
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

1182
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

711
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

1252
Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

571
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir