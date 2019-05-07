Cinayeti görünce kalp krizi geçiren şahıs öldü

Kastamonu İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy (50), durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan H.C.K ise yakalanarak, tutuklandı.

CİNAYETE TANIK OLDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan 53 yaşındaki Recep Kuşcu da olay anında kalp krizi geçirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kuşçu, hayatını kaybetti.

Recep Kuşçu’nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.