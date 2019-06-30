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Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

Denizli'de geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan'ı bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G., gittiği nişanlısının evinde kayınpederi Ethem Ç. tarafından tüfekle vuruldu.

DHA | 30.06.2019 - 03:19..
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Abdullah G, önceki gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan (32) ile parkta buluştu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından göğsünden bıçaklanan Aslan, ağır yaralandı. Abdullah G. (29) kaçarak kayıplara karışırken, Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISINI KAYINPEDERİ VURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Abdullah G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kentte arama çalışmalarının sürdüğü Abdullah G., dün saat 21.00 sıralarında nişanlısının babası Ethem Ç.'nin Pamukkale ilçesi Egmir Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ethem Ç., şüpheli Abdullah G.'yi tüfekle vurarak yaraladı.

YARALI HALİYLE KAÇARKEN YAKALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Abdullah G., yaralı halde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Ethem Ç.'yi gözaltına aldı. Yaralı Abdullah G. ise yapılan arama sonucu mahalledeki dere kenarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin jandarma nezaretinde sürdüğü belirtildi.

Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

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