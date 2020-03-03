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Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra yakalandı

Elazığ'da işlediği cinayet nedeniyle 36 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla Yalova'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA | 03.03.2020 - 17:17..
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Ağır Ceza Mahkemesince "kan gütme saiki ile kasten öldürme" suçundan verilen 36 yıl hapis cezası kesinleşen ve 1994'ten bu yana aranan F.S'nin (50) Yalova'da olduğu bilgisine ulaştı.

KILIK DEĞİŞTİRDİ

Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet ettiği, sahte kimlik kullandığı, kılık kıyafet değiştirerek kolluk güçlerine yakalanmamaya çalıştığı öğrenilen F.S'nin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Cinayetten hüküm giyen firari 26 yıl sonra yakalandı

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Firari hükümlü, ekibin fiziki takip ve istihbari çalışmaları sonucunda İstanbul'dan Yalova'ya gelen feribotta başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla gözaltına alındı.

F.S, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından Yalova Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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