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Çin'de 1 Mayıs'ta kedi-köpek etine yasak geliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çin'de bir bölgeye kedi köpek yenilmesin diye satışına yasak getirilme kararı alındı.

DHA |
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Çin'de 1 Mayıs'ta kedi-köpek etine yasak geliyor

Dünya'da 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, ülke ekonomilerini de krize götüren koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de önemli bir karar alındı.

KEDİ-KÖPEK YEMESİNLER DİYE SATIŞ YASAK

Çinli yetkililerin koronavirüs salgınının vahşi hayvan eti ile ilişkilendirilmesinin ardından ülkenin Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde köpek ve kedi eti satışının yasaklanacağını duyurdu.

Çin'de 1 Mayıs'ta kedi-köpek etine yasak geliyor

İLK DEFA YASAK GELDİ

Shenzhen şehrinin 1 Mayıs'ta hayata geçecek olan kararın ardından kedi ve köpek satışının tüketimini yasaklanacağı Çin'deki ilk kent olacak. Öte yandan Humane Society International'ın (HSI) kararı takdir ettiği belirtilirken, HSI'a göre, 2019 verilerine göre, Asya genelinde yılda 30 milyon köpek öldürüldüğünü duyurdu.

Çin'de 1 Mayıs'ta kedi-köpek etine yasak geliyor

HASTALIKLARIN ÇOĞU HAYVANDAN İNSANA GEÇİYOR

Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor.

Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de 1 Mayıs'ta kedi-köpek etine yasak geliyor

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