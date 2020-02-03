Çin'de 10 günde inşa edilen hastane açıldı

Koronavirüs hastalarına yönelik özel olarak inşa edilen 1000 yataklı hastane, Pekin'de 2003'te şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) nedeniyle inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı.

50 bin metrekarelik alanda farklı mesleklerden 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

1500 YATAKLI HASTANENİN İNŞAATI DA SÜRÜYOR

Vuhan’da daha önce 2 haftada bitirileceği duyurulan 1500 yataklı bir hastanenin de inşaatı devam ediyor. Hastaneye dün de ülkenin 4 kentinden kalkan 8 uçakla 1400 askeri sağlık personeli getirilmişti.