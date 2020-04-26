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Çin'de 10 gündür can kaybı yok

Korona salgının dünyaya yayan Çin'de 1 gündür ölüm vakası görünmezken, virüsün çıktığı Vuhan'da son ağır hasta da iyileşti.

Haber Merkezi |
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Çin'de 10 gündür can kaybı yok

Çin'de 10 gündür can kaybı yok

Dünya genelinde  korona vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. 200 binden fazla kişi yaşamını yitirirken 837 bin 156 hasta da iyileşti.

Çin'in Vuhan eyaletindeki Hubei kentinde başlayan koronavirüs salgınında bir aşama daha geride kaldı.

Tüm dünyada virüs can almaya ve yayılmaya devam ederken virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki "son ağır hasta" da iyileşti. Ülkede, 10 gündür can kaybı da gerçekleşmedi.

Çin'de 10 gündür can kaybı yok

İNGİLİZLER RAPOR HAZIRLADI

İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin'in  korona yüzünden dünya üzerindeki ekonomik etkisinden sorumluluğu olduğu yönünde rapor hazırlandı.

Raporda, Çin hükümetinin uluslararası sağlık sorumluluklarını ihlal ettiğine dair deliller de sunuldu. Belirtilen raporda, zararların Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı.

Çin'de 10 gündür can kaybı yok

ÇİN'DEN NEDEN TAZMİNAT ALINMALI

Çin hükümetinin ihmalleri şöyle sıralandı:

1- UST'lerin altı ve yedinci maddelerini ihlal ederek insandan insana bulaşma delilini ortaya çıkaracak verileri, farkında olmasından üç haftaya kadar açıklayamadı.
2- DSÖ'ye, 2 Ocak 2020 ve 11 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında, IHR'lerin altıncı ve yedinci maddelerini ihlal ederek enfeksiyonların sayısı hakkında hatalı bilgi sağladı.
3- Ölümcül zoonotik (hayvan kaynaklı) viral enfeksiyondan kaçınılabilir vektörleri yasaklamak yerine, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 12. maddesini ihlal ederek tehlikeli viral konakçı türlerin insanların tüketimi yasaklamadı.
4- 23 Ocak 2020'de insandan insana bulaşma bilgisine rağmen beş milyon insanın bölgeden ayrılmasına müsaade etti.

Çin'de 10 gündür can kaybı yok

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