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Çin'de 108 yeni korona vakası tespit edildi

Çin ana karasında kayda geçen vakaların 98'sinin yurt dışı, 10'unun yurt içi kaynaklı olduğu belirtildi.

AA |
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Çin'de 108 yeni korona vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldü ve 2 kişi öldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 98'si yurt dışı, 10'u yurt içi kaynaklı 108 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle Hubey eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarıldığı açıklamada, 88 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1092 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin'de 108 yeni korona vakası tespit edildi

ÇİN'DE SON DURUM

Böylece Çin'de salgının başından bu yana koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 160'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 341'e yükselirken, virüse yakalanan 77 bin 663 hasta ise iyileşti.

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