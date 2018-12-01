Çin'de 237 maratoncu hile yaparken görüntülendi

18 kişi sahte numaralarla koşarken yakalandı. 3 maratoncunun da başka kişiler adına koştukları belirlendi.

21 kilometrelik yarı maratonda, 237 atlet trafik kameralarına yakalandı.

Bu atletlerin, yol boyunca koşup geri dönmeleri gerekirken, yolun karşısına geçtikleri belirlendi.

3 KİLOMETRE AZ KOŞTULAR

Normalden 2-3 kilometre daha az koşarak yarışı tamamlayan bu sporcuların bundan sonraki yarışlardan men edilebileceği belirtiliyor.

Yarışın organizatörleri hile yapan koşucularla ilgili açıklamalarında, "Maraton yaşamı temsil ediyor. Herkes kendi davranışlarından sorumludur" dedi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE BULUNDULAR

Çin'in en büyük gazetelerinden People's Daily'nin başyazısında da koşuculardan maratona ve spor ruhuna saygı göstermeleri istendi.

Ülkenin dördüncü büyük kenti Şenzen'de her yıl düzenlenen yarı maratona ortalama 16 bin kişi katılıyor.

Başkent Pekin'de geçen yıl düzenlenen yarı maratonda ise atletlerin başka kişilerin adına koşmasının engellenmesi için yüz tanıma sistemi devreye konmuştu.