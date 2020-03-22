Çin'de 3 gündür korona vakası yok

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun verilerine göre, ülkede son üç gün içinde koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Ülkede geçtiğimiz perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın, yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. Böylece yurt dışından gelenlerin oluşturduğu vaka sayısının 269'a çıktığı bildirildi.

3 GÜNDÜR YENİ VAKA YOK

Koronavirüsün çıkış noktası olan Hubei eyaleti dışındaki bölgelerde de, son dokuz gün içinde bölgeden kaynaklanan herhangi bir enfeksiyon gerçekleşmedi.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 256

81 bin 30 vakanın görüldüğü Çin'de cuma günü 7 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3 bin 256'ya çıktı.

Hastanelerden 590 kişinin taburcu edilmesiyle, ülkede iyileşenlerin sayısı 71 bin 752 oldu.

VUHAN'DA DENETİM NOKTALARI KALDIRILIYOR

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülke içinden kaynaklanan yeni vakaların görülmemesi nedeniyle salgının yayılmaya başladığı Vuhan kentinde denetim noktaları kaldırılıyor.

Tedbirlerin devam ettiği şehir merkezi dışındaki yollar ise kapalı tutuluyor.

Şİ CİNPİNG'DEN 4 ÜLKEYE MESAJ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dört ülke liderine koronavirüse karşı iş birliği mesajı gönderdi.

Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Kralı 6. Felipe ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e "Karşılıklı destek ve yardım yoluyla bu savaşı birlikte kazanmaya hazırız" çağrısı yaptı.