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Çin’de 3 yeni koronavirüs vakası görüldü

Yeni salgın verilerinin açıklandığı Çin'de son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

AA |
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Çin’de 3 yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin’de 3, Güney Kore’de 10 koronavirüs vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı toplam 3 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Yurt içi kaynaklı vaka, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang eyaletinde görülürken, Çin ana karasında toplam koronavirüs vaka sayısı 82 bin 830 oldu.

4 BİN 633 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 474 kişi iyileşti.

Diğer yandan Çin’de yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1636'ya ulaştı.

Çin’de 3 yeni koronavirüs vakası görüldü

GÜNEY KORE'DE 10 YENİ VAKA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Ülkede bugüne kadar 243 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 738’e ulaştı.

Çin’de 3 yeni koronavirüs vakası görüldü

ÖLENLERİ ÇOĞU 60 YAŞ ÜZERİ

Son zamanlarda salgının yayılmasının yavaşladığı ülkede, bugüne kadar en çok koronavirüs vakası Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

OKULLARI AÇMA HAZIRLIĞI

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, virüse ilişkin düzenlenen bir toplantıda eğitim yetkililerine, "okullarda hijyen sağlamak ve öğrenciler için sosyal mesafe kurallarını uygulamak için önlemler alması" talimatını verirken, böylece hükümetin okulları yeniden açmak için yakın sürede bir zaman çizelgesi duyurabileceğini ifade etti.

Çin’de 3 yeni koronavirüs vakası görüldü

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 995 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 207 bin kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin kişi de iyileşti.

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