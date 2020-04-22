Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Son 4 gündür günlük yeni vaka sayısının 15'i geçmediği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 694'e, ölü sayısı da 237'ye yükseldi.

ÇİN'DE YURT DIŞI KAYNAKLI VAKALAR ARTIYOR

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.

Çin'de yurt dışı kaynaklı koronavirüs görülen kişi sayısı 1610'a çıktı.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.

82 BİNDEN FAZLA VAKA, 4 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Çin ana karasındaki vaka sayısı 82 bin 788'e ulaştı, 4 bin 632 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Heylongciang'da son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle Çin hükümeti, Rusya tarafından Heylongciang üzerinden ülkeye yapılan girişlere yönelik önlemleri sıkılaştırmıştı.

ÇİN'DEN ABD'YE: PARMAK SALLAMA DEĞİL, DAYANIŞMA ZAMANI

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, New York'ta Çin'den getirilen sağlık malzemelerinin teslim töreninde, ABD'de koronavirüsün kaynağı tartışmalarına ilişkin, "Parmak sallama zamanı değil; iş birliği, dayanışma ve karşılıklı destek zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

"VİRÜS VUHAN'DA ÜRETİLDİ" İDDİASI

Çin hükümeti, koronavirüsün Vuhan'da ortaya çıkmasının "kaynağın Çin olduğu" anlamına gelmediği tezini savunurken, ABD de ise virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği ve buradan yayıldığı öne sürülüyor.