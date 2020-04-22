taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9783
Euro
7.5765
Altın
1693.11
Borsa
98504.88
Gram Altın
379.204
Bitcoin
48415.1

Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen vakaların 23'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Son 4 gündür günlük yeni vaka sayısının 15'i geçmediği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 694'e, ölü sayısı da 237'ye yükseldi.

ÇİN'DE YURT DIŞI KAYNAKLI VAKALAR ARTIYOR

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23'ü yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.

Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de yurt dışı kaynaklı koronavirüs görülen kişi sayısı 1610'a çıktı.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin'in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.

82 BİNDEN FAZLA VAKA, 4 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Çin ana karasındaki vaka sayısı 82 bin 788'e ulaştı, 4 bin 632 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Heylongciang'da son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle Çin hükümeti, Rusya tarafından Heylongciang üzerinden ülkeye yapılan girişlere yönelik önlemleri sıkılaştırmıştı.

Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

ÇİN'DEN ABD'YE: PARMAK SALLAMA DEĞİL, DAYANIŞMA ZAMANI

Çin'in New York Başkonsolosu Huang Ping, New York'ta Çin'den getirilen sağlık malzemelerinin teslim töreninde, ABD'de koronavirüsün kaynağı tartışmalarına ilişkin, "Parmak sallama zamanı değil; iş birliği, dayanışma ve karşılıklı destek zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de 30 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

"VİRÜS VUHAN'DA ÜRETİLDİ" İDDİASI

Çin hükümeti, koronavirüsün Vuhan'da ortaya çıkmasının "kaynağın Çin olduğu" anlamına gelmediği tezini savunurken, ABD de ise virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği ve buradan yayıldığı öne sürülüyor.

İlginizi Çekebilir
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Fransız gazete; Türkiye'nin, Libya'da yeni nesil SİHA'larla hükümeti destekleyerek, güç dengesini Hafter aleyhine altüst ettiğini belirtti.
Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliçe'yi görüntülü kutladı
Meghan Markle ve Prens Harry'nin, Kraliçe’yi görüntülü arayarak doğum gününü kutladıklarını duyurmaları, İngiliz basınının tepkisine neden oldu.
Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü
Son 4 ay içinde 38 binin üzerinde kişide, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması görüldü. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı ise 5 bin 482 olarak kayıtlara geçti.
ABD'li hazır gıda zincirine 25 milyon dolar ceza
Amerika'da Chipotle Mexican Grill Inc. isimli hazır gıda zinciri, binden fazla kişinin hastalanmasına yol açan bozuk yiyecek servisi dolayısı ile 25 milyon dolarlık rekor ceza ödemeyi kabul etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
164
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
102
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
301
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
111
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
62
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
Devlet Bahçeli, 23 Nisan'da Meclis'te olacak
136
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir