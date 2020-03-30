Çin'de 31 yeni vaka tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 31 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiği bildirildi.

Vakalardan birinin Gansu eyaletinde görüldüğü, 30 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtildi.

VAKA SAYISI 81 BİNİ GEÇTİ

Toplam tespit edilen vaka sayısının 81 bin 470'e yükseldiği ülkede, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı da 723’e ulaştı.

4 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Açıklamada, salgın nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi.

CAN KAYBI 3 BİN 304'E YÜKSELDİ

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 3 bin 304’e ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan Çin ana karasında 322 hasta daha taburcu edilirken, toplam taburcu edilen kişi sayısı ise 75 bin 770’e yükseldi.