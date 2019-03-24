Çin'de 518 milyon yıllık fosil bulundu

Bilim adamları, Çin'in Hubei eyaletinde bir nehir kıyısında yaklaşık 518 milyon yıllık olduğu tahmin edilen binlerce fosil buldu.

Canlıların deri, göz ve iç organları gibi yumuşak dokularının bile çok iyi korunmuş olduğu için fosillerin büyüleyici bir keşif olduğu belirtiliyor.

Paleontologlar Danshui nehri yakınında bulunan fosillerin yarısından fazlasının "keşfedilmemiş türlere" ait olduğu söylüyor.

20 BİNDEN FAZLA NUMUNE TOPLANDI

Fosillerin günümüzden 545 milyon yıl önce başlayıp, 495 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Kambriyen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. BBC'nin haberine göre bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplandı ve şu ana kadar ancak 4351'i incelenebildi.

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İncelenen türler arasında solucanlar, denizanaları, deniz anemaonları ve su yosunları var. Araştırma ekibi geri kalan fosillerin türlerini belirlemeye çalışıyor. Aynı zamanda bölgede kazı çalışmaları da sürüyor.