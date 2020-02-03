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Çin'de 60 milyon insan karantina altında

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde karantina sürerken, lösemi hastası kızıyla Hubey'den Jiujiang'a geçişine izin verilmeyen anne gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 07:08..
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Çin'den dünyaya yayılan 2019-nCoV adı verilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 60 milyon kişi ülkede karantina altında tutuluyor.

Karantina nedeniyle şehirlerin giriş ve çıkış noktalarına kontrol noktaları kuruldu.

ANNE VE KIZIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı bulunduğu Hubey eyaletinde bir kontrol noktasında, Reuters haber ajansı muhabirlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, lösemi hastası kızını, Hubey'den Jiujiang'daki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu.

Geçmesine izin verilmeyen anne, gözyaşlarına boğulurken; bölgeden çıkması için yetkililere yalvarırken görüntülendi.

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

AMBULANSLA GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Kadın ve kızı, görevlilerin kendisine geçiş izni vermeleri için uzun süre bekledi. Uzun süren bekleyişten ve yapılan kontrollerin ardından anne-kızın ambulansla Jiujiang'a geçmesine izin verildi.

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

ÖLÜ SAYISI 304'E, VAKA SAYISI İSE 14 BİN 380'E ÇIKTI

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke geneline yayılan salgında ölü sayısı 304'e, tespit edilen vaka sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

Hastalık nedeniyle Çin dışındaki ilk ölüm de Filipinler'de yaşandı.

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

Çin'de 60 milyon insan karantina altında

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