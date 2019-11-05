Çin'de alzheimeri tedavi eden ilaç onaylandı

Bunun, bunamaya yol açan nörolojik bir rahatsızlık olan Alzheimer'i tedavi için 17 yıldır piyasaya çıkarılan ilk yeni ilaç olduğu belirtildi.

Çin'in İlaç Güvenliği Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, temel maddesi deniz yosunu olan Oligomannate isimli ilaç, erken ve orta evrede Alzheimer'in tedavisinde kullanılabilir.

SATIŞTA AMA DENETLENİYOR

Açıklamada satışına verilen onayın şartlı olduğu, ilacın ilave klinik deneylerden geçirilirken satışta olabileceği, ama bu süreçte çok sıkı denetleneceği ve herhangi bir güvenlik sorununun çıkması halinde piyasadan çekileceği vurgulandı.

ANA MADDESİ DENİZ YOSUNU

Yeni ilacı yaratan Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden Geng Meiyu liderliğindeki ekip, düzenli tüketenlerde Alzheimer'e rastlanma oranının düşüklüğünden hareketle deniz yosunu üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını belirtti.

BAĞIRSAKLARDAKİ ETKEN BAKTERİYİ BASTIRIYOR

Ekip, Cell Research (Hücre Araştırması) dergisinde yayımladığı makalede, deniz yosununun içerdiği bir şekerin, bağırsaklarda bulunan ve sinir hücrelerinde bozulma ile beyinde enflamasyona yol açarak Alzheimer'e neden olan belli bir bakteriyi nasıl bastırdığını anlattı.

Şangay merkezli Green Valley (Yeşil Vadi) isimli ilaç firmasında yapılan klinik deneylerde bu mekanizma teyit edildi.

Yeni ilacı piyasaya sürecek Green Valley, 818 hasta üzerine yapılan deneylerle ilgili açıklamada bulundu.

4 HAFTADA TEDAVİ EDEBİLECEK

Buna göre kahverengi yosundan elde edilen Oligomannate isimli ilacın, Alzheimer'den mustarip insanların bilişsel işlevlerini dört hafta gibi kısa bir sürede düzeltebildiği istatiksel olarak ortaya konuldu.

İlacın Çin'de 'çok yakında' piyasaya çıkacağını, ülke dışında satışı için de izin başvurusu yaptığını duyuran şirket, 2020'nin başlarında ABD ve Avrupa'da üçüncü aşama klinik deneylere başlamayı planladığını belirtti.