Çin'de anne karnındaki ikizlerin kavgası görüntülendi

Çin'de hamile bir kadın, eşiyle birlikte doktor kontrolüne gitti. Bebeklerini ultrasyonda görmek isteyen genç çift, bebeklerini görünce şoke oldu.

BİRBİRLERİNE YUMRUK ATTILAR

Kaydedilen görüntülerde annelerinin karnında yüz yüze duran ikiz bebekler, birdenbire birbirlerine yumruk attı. Bunu gören hemşireler bile kahkahalarına hakim olamadı.

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı VİDEO



30 MİLYONDA BİR RASTLANIYOR

Bebekler, bu çekilen görüntülerden 4 ay sonra sağlıklı bir şekilde doğdu. Doğum öncesi servisinin yöneticisi, böyle bir durumun tehlikeli olabileceğini belirtti. Mirror'a konuşan yetkili, “Böylesi bir vakaya 30 milyonda bir rastlanır.” diye konuştu.