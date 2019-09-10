taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7719
Euro
6.3739
Altın
1492.98
Borsa
101168.38
Gram Altın
277.763
Bitcoin
59102.62

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Otomobilini çalışır halde bırakan babanın 6 yaşındaki çocuğu, geri geri giderek aracı çukura düşürdü.

DHA | 10.09.2019 - 15:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çin’in Fuijan bölgesindeki Zhangping kentinde, Chen adındaki baba, otomobilini park ettikten sonra 6 yaşındaki oğlunu çalışır haldeki otomobilde bıraktı.

ÇOCUK ARACI HAREKET ETTİRMEYE BAŞLADI

Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 6 yaşındaki çocuğun içinde bulunduğu otomobilin, önce öndeki trafik direğine doğru hareket ettiği, ardından geri geri gittiği görülüyor.

SORUMSUZ BABA ENGEL OLAMADI

Görüntülerde aracın hareket ettiğini gören sorumsuz baba Chen’in, hızla otomobile koşarak kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramadığı ve aracın kazı nedeni ile açılmış büyük çukura düştüğü görülüyor.

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü VİDEO

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ, BABAYA CEZA KESİLECEK

Yerel medya, Chen’in çocuğunun kazada zarar görmediğini; polisin ise baba Chen’e para cezası verebileceğini duyurdu. Ayrıca, çocuğun çukura düşen otomobilde mahsur kaldığı, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

311
Samsun’da aile katliamını polis önledi

Samsun’da aile katliamını polis önledi

138
Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

Aydın Doğan bankacılık sektörüne girmek istiyor

110
Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunları simit atmayı savundu

535
Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

Ali Babacan, kuracağı partiyle ilgili ilk kez konuştu

296
Emre Mor yine DM'den yürüdü

Emre Mor yine DM'den yürüdü

122
Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

Raif Mermutlu, İSKİ'nin yeni genel müdürü oldu

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir