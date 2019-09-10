Çin’in Fuijan bölgesindeki Zhangping kentinde, Chen adındaki baba, otomobilini park ettikten sonra 6 yaşındaki oğlunu çalışır haldeki otomobilde bıraktı.

ÇOCUK ARACI HAREKET ETTİRMEYE BAŞLADI

Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 6 yaşındaki çocuğun içinde bulunduğu otomobilin, önce öndeki trafik direğine doğru hareket ettiği, ardından geri geri gittiği görülüyor.

SORUMSUZ BABA ENGEL OLAMADI

Görüntülerde aracın hareket ettiğini gören sorumsuz baba Chen’in, hızla otomobile koşarak kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramadığı ve aracın kazı nedeni ile açılmış büyük çukura düştüğü görülüyor.

Çin'de otomobili çocuğuyla birlikte çukura düştü VİDEO



ÇOCUĞUN DURUMU İYİ, BABAYA CEZA KESİLECEK

Yerel medya, Chen’in çocuğunun kazada zarar görmediğini; polisin ise baba Chen’e para cezası verebileceğini duyurdu. Ayrıca, çocuğun çukura düşen otomobilde mahsur kaldığı, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.





























