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Çin'de bilanço artıyor: 47 ölü, 600 yaralı

Kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 47’ye yükseldiği, 600’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA | 22.03.2019 - 10:19..
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada, ölü sayısının 47’ye yükseldiği açıklandı.

"BİR GÜN HAVAYA UÇACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

600’den fazla yaralının olduğu feci patlamanın nedeni araştırılırken, 3 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Patlamanın son yılların en büyük sanayi kazası olduğunu belirten bir görgü tanığı, “Bir gün havaya uçacağımızı biliyorduk.” dedi.

Görgü tanığı kadın, ayrıca bölgede uzun süredir güvenlik ve kirlilik endişeleri olduğunu dile getirdi.

Çin'de bilanço artıyor: 47 ölü, 600 yaralı

SÜREKLİ KİMYA TESİSİ PATLAMALARI YAŞANIYOR

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Çin’in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu 22 kişi hayatını kaybetmiş, en az 23 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada, 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de bilanço artıyor: 47 ölü, 600 yaralı

Çin'de bilanço artıyor: 47 ölü, 600 yaralı

Çin'de bilanço artıyor: 47 ölü, 600 yaralı

Çin'de bilanço artıyor: 47 ölü, 600 yaralı

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