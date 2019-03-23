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Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü

Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 64’e yükseldiği, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA | 23.03.2019 - 11:47..
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Çin’in Jiangsu eyaletindeki Yancheng kentinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada, ölü sayısının 64’e yükseldiği açıklandı.

Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü

26 KİŞİNİN KİMLİĞİ TEŞHİS EDİLDİ

Yetkililer, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı olayda, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor. Hayatını kaybedenlerden 26’sının kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.

Çin’deki patlamada bilanço artıyor VİDEO

Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

2.2 şiddetinde depreme denk geldiği belirtilen patlamada, itfaiye ekipleri enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede, hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi sürüyor.

Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan kimya tesisinin çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar tahliye edilirken, yaklaşık 90 evin büyük hasar gördüğü belirlendi. Ayrıca bölgede 10’dan fazla okulun hasar gördüğü, eğitime ara verildiği açıklandı.

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