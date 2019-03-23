1 Traktörün altından 36 saat sonra çıktı Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.

2 Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 64’e yükseldiği, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

3 Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Tarihi eser kaçakçılığı için gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, yapılan değerlendirmeler nedeniyle serbest kaldı.

4 Reyting nasıl ölçülür Radyo, Televizyon Üst Kurulu'nda oluşturulan İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçüm Merkezi'nde, reyting ölçümlerinin ve denetimlerinin nasıl yapıldığı, ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

5 Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı Çukurca ilçesinde yaşayanların elektriksiz kalmaması için VEDAŞ ekipleri, karlı dağlarda enerji hatlarını tek tek onardı.

6 Ana sınıfı öğrencileri Bozyazı sahilini temizledi Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri ile engelli kursiyerler sahil temizliği yaptı.