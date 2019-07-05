Çin’in Guanfxi Zhuang Özerk Bölgesi’nin başkenti Nanning’de yaşayan 23 yaşındaki bir adam motosikletini yıkarken, su pompasının elektrik sızdırması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Akıma kapılan adam, bir süre elindeki pompayı atıp akımdan kurtulmak istediyse de başarılı olamadı.

Akımın etkisiyle prizin yanına doğru düşen adam, prizdeki aç-kapat düğmesine birkaç kez basarak akımı durdurmak istedi ancak bu da işe yaramadı.

Çin'de elektrik akımına kapılan gencin zor anları VİDEO

20 SANİYE ELEKTRİK ÇARPTI, SON ANDA FİŞİ ÇEKTİ

20 saniye boyunca akıma kapılan adam, en sonunda prizden direkt fişi çekerek kendini akımdan kurtarmayı başardı.

Daha sonra kontrol için hastaneye kaldırılan adamın, durumunun iyi olduğu belirtildi.